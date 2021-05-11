 

Зеленский открыл форум “Украина 30. Безопасность страны”. Видео

11.05.2021, 11:12, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Форум посвящен основным принципам Стратегии национальной безопасности Украины. По словам Зеленского, вместе со свободой и справедливостью безопасность входит в топ-3 самых важных для украинцев ценностей.

“Согласно стратегии национальной безопасности нашими приоритетами являются усиление оборонных возможностей и возможностей безопасности, усиление международной поддержки, ее политического, экономического, правого давления на агрессора”, – отметил Зеленский.

Форум продлится три дня. В первый день на нем выступят, в частности, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов, министр внутренних дел Арсен Аваков, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба и министр обороны Украины Андрей Таран.

видео

Видео: ГОРДОН / Facebook

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

28.07 / Морскую воду и аквапарки Крыма проверили на коронавирус

18.08 / Иран счел предложенный Путиным саммит неэффективным из-за США

02.11 / Сутки на Донбассе. Боевики 1 ноября два раза нарушили режим тишины – штаб ООС

18.01 / Лавров переболел коронавирусом

12.01 / В Киеве из-за локдауна начался демонтаж главной елки

03.07 / США запустят секретный спутник

01.01 / В новогоднюю ночь на Шулявском мосту включат фонари, полмесяца назад опоры упали на автомобили

01.07 / Зеленский: Мы стали лучше защищать наших медиков

19.11 / Степанов рассказал, кто в Украине получит бесплатную вакцину от COVID-19 в первую очередь

01.05 / Японцы заговорили о войне с Россией из-за идеи захоронить Ленина на Курилах

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика