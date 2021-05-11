Зеленский открыл форум “Украина 30. Безопасность страны”. Видео

Форум посвящен основным принципам Стратегии национальной безопасности Украины. По словам Зеленского, вместе со свободой и справедливостью безопасность входит в топ-3 самых важных для украинцев ценностей.

“Согласно стратегии национальной безопасности нашими приоритетами являются усиление оборонных возможностей и возможностей безопасности, усиление международной поддержки, ее политического, экономического, правого давления на агрессора”, – отметил Зеленский.

Форум продлится три дня. В первый день на нем выступят, в частности, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов, министр внутренних дел Арсен Аваков, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба и министр обороны Украины Андрей Таран.

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Видео: ГОРДОН / Facebook

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