СМИ: Пособника казанских стрелков задержали

Предполагаемого пособника преступников, устроивших стрельбу в гимназии №175 на улице Файзи в Казани, задержали в столице Татарстана. Им оказался 41-летний Рамиль Мухамедшин.

Напомним, что во вторник в образовательном учреждении произошла стрельба. По словам очевидцев, ей предшествовал взрыв. В результате происшествия погибли 11 человек, ещё около 30 человек пострадали. Один из подозреваемых в нападении на школу – 19-летий Ильназ Галявиев – был задержан, ещё один стрелок был ликвидирован в здании учреждения, сообщает телеканал “360”.