 

СМИ: Пособника казанских стрелков задержали

11.05.2021, 11:04, Разное
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Предполагаемого пособника преступников, устроивших стрельбу в гимназии №175 на улице Файзи в Казани, задержали в столице Татарстана. Им оказался 41-летний Рамиль Мухамедшин.

Напомним, что во вторник в образовательном учреждении произошла стрельба. По словам очевидцев, ей предшествовал взрыв. В результате происшествия погибли 11 человек, ещё около 30 человек пострадали. Один из подозреваемых в нападении на школу – 19-летий Ильназ Галявиев – был задержан, ещё один стрелок был ликвидирован в здании учреждения, сообщает телеканал “360”.



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