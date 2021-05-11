Мнение: Расстрел школы в Казани

В Казани произошла стрельба в школе №175.

Сообщают, что как минимум два человека с оружием зашли в школу и открыли огонь по детям. Один из них задержан (по одним данным ему 17, по другим 19 лет). Второй блокирован силовиками в здании, где он удерживает несколько заложников. Пока сообщают о существенном количестве убитых и раненых детей (пока подтвреждена гибель одного учителя и 8 детей, еще 10 ранены – по другим данным, число погибших выросло до 13).

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