 

Мнение: Расстрел школы в Казани

11.05.2021, 11:00, Разное
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В Казани произошла стрельба в школе №175.
Сообщают, что как минимум два человека с оружием зашли в школу и открыли огонь по детям. Один из них задержан (по одним данным ему 17, по другим 19 лет). Второй блокирован силовиками в здании, где он удерживает несколько заложников. Пока сообщают о существенном количестве убитых и раненых детей (пока подтвреждена гибель одного учителя и 8 детей, еще 10 ранены – по другим данным, число погибших выросло до 13).

Видео и обновления по ситуации в телеграме – https://t.me/boris_rozhin

Источник: Colonel Cassad



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