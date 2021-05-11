 

В Белоруссии загорелся один из самых известных костелов

11.05.2021, 10:56, Новости дня
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В костеле Вознесения Пресвятой Девы Марии в Будславе в Минской области произошел пожар, на месте работает специальная и аварийно-спасательная техника, сообщило минское областное управлении МЧС.

«Сообщение о задымлении в здании костела в Будславе в Мядельском районе (Минской области) поступило спасателям в 07.47 (совпадает с московским) от ксендза. Прибывшие подразделения МЧС обнаружили задымление на верхних этажах костела, на месте пожара работает специальная и аварийно-спасательная техника», – передает ТАСС сообщение МЧС. 

По данным Римско-католической церкви в Белоруссии, возгорание произошло на крыше, прихожан в костеле не было. Отмечается, что из храма сразу же были вынесены все реликвии, в том числе Будславская икона Божьей Матери.

Костел Вознесения Пресвятой Девы Марии считается уникальным памятником архитектуры и искусства. Будславская икона Божией Матери – один из наиболее почитаемых католиками Белоруссии образов Богородицы.

Ранее пожар произошел на территории Спасо-Преображенского Валаамского монастыря.



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