Яна Рудковская, Ульяна Сергеенко и другие на вечеринке в честь будущего ребенка Елены Перминовой

В понедельник утром, 11 мая, беременная Елена Перминова пригласила своих подруг на вечеринку . Каждая из них получила по посылке – коробка с пластмассовой капустой и небольшой молоток. Капусту следовало разбить, найти внутри конфеты, а заодно и пригласительный на baby shower в честь будущего малыша.

Вечеринка, а точнее сказать утренник прошел в загородном доме бизнесмена Александра Лебедева и его семьи. Виновница торжества – модель Елена Перминова – встречала гостей в нарядном платье-мини цвета красного золота, сильно обтягивающем живот, с бантом на спине и широким шлейфом.

Елена Перминова

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Гостей, среди которых были Яна Рудковская, Ульяна Сергеенко, Илона Столье, Самира Мустафаева, Екатерина Мухина и другие, принимали во дворе дома, где заранее были накрыты столы и украшена территория. Воздушные шары, огромные плюшевые игрушки, сотни нежно-розовых цветов и гигантская кровать в балдахином создали праздничное и расслабленное настроение. С погодой тоже повезло – пожалуй, впервые за все майские праздники было солнечно и наконец-то тепло.

Ульяна Сергеенко, Яна Рудковская и Елена Перминова

Гости вечеринки вели прямые эфиры с праздника в своих социальных сетях. Так, благодаря подруге Елены Перминовой – Марии Лобановой, стало известно, как мама назовет будущего ребенка.

Должны угадать дату, когда родится Саша, – подписала сторис Мария.

Напомним, что модель, бизнесвумен и автор благотворительного проекта SOS by Elena Perminova, Елена Перминова, объявила о четвертой беременности в декабре прошлого года. А в январе, отвечая на вопросы подписчиков о том, как проходит беременность, Елена призналась, что давно мечтала назвать своего ребенка любимым именем – Сашей.

Мое самое любимое мужское имя всегда было Александр. Каждый раз я пыталась назвать этим именем каждого нового ребенка. Егора я первые два месяца звала Сашей. Но семья отговорила, так как кругом одни Саши, и мы всегда путаемся. Четвертого, думаю, я все-таки назову Сашей, если снова не отговорят,— призналась Перминова.Во время вечеринки Елена также рассказала подругам, что рожать будет при помощи кесарева сечения. Сейчас Перминова, которая не скрывает подробностей своей личной жизни об общественности, на 37-й неделе беременности, а значит, новый ребенок в семье Лебедева-Перминовой появится совсем скоро.

Напомним, в начале 2020-го 34-летняя модель объявила о помолвке с 61-летним бизнесменом Александром Лебедевым после 15 лет отношений и рождения троих детей – Никиты, Егора и Арины.

Александр Лебедев и Елена Перминова с детьми