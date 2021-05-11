Склонность собак к агрессии может быть связана с ее породой и опытом владельца

Финские исследователи установили, какие факторы влияют на склонность собак к агрессивному поведению. Как оказалось, на характер животного влияет опыт владельца, а также сама порода четверолапого.

Ученые из Финляндии провели анализ факторов, приводящих к повышению агрессии собак. Эксперты проанализировали данные генетики, которая может повышать враждебность животного. Результаты работы показали, что, в первую очередь, возможность проявления злобного поведения у этих млекопитающих зависит от породы. Также важно учитывать размер пса, его возраст и то, насколько животное пугливо. Исследование проводилось через онлайн-анкетирование владельцев почти 9,3 тысячи собак. Вопросы учитывали нежелательные формы поведения питомцев, условия содержания и другие факторы.

Самыми агрессивными финские исследователи считают длинношерстных колли, карликовых пуделей и миниатюрных шнауцеров. Кроме того, зависит поведение животного и от условий содержания и среды. Так, более склонны к нападению первые или единственные собаки в семье. Важно учитывать возраст «друзей человека», поскольку с каждым годом их здоровье ухудшается. Боли и неудобства также могут вызвать агрессию к окружающим. Увеличивается перспектива проявления злости у кобелей и небольших собак с повышенной пугливостью.

Стоит учитывать, многое в поведении домашних любимцев необязательно означает агрессию. Например, лай, рычание, щелканье зубами и даже попытки укусить – это обычное поведение и способы коммуникации собак. Частью агрессии подобные проявления становятся только в определенных ситуациях. Опыт владельца четвероногого также важен, при необходимых навыках хозяин может вырастить более спокойное животное, сгладив его характер.

Источник: nplus1.ru