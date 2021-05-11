 

Эксперты предупреждают россиян о высокой опасности бессимптомного течения COVID-19

11.05.2021, 10:20, Разное
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По словам врача-инфекциониста Натальи Пшеничной, в РФ все еще продолжаются суточные колебания заболеваемости коронавирусом. Россиян предупреждают о том, что у бессимптомного течения COVID-19 высокая опасность.
Как отметила представительница Роспотребнадзора, на данный момент в стране наблюдается небольшой подъем заболеваемости после недавнего спада. В связи с этим россияне немного расслабились и забывают о том, что нужно придерживаться простых санитарных правил. Именно от граждан зависит, как будет развиваться дальнейшая ситуация.

Эксперты рассказали о том, что люди, которые болеют бессимптомно, способны заразить большое количество окружающих. Как пишет издание Newinform, количество вируса в организме у них может быть даже выше, чем у пациентов с клиническими симптомами. Для того, чтобы максимально сократить риски роста заболеваемости в РФ, необходимо тщательно придерживаться мер предосторожности, соблюдая социальную дистанцию.



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