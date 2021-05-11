Мирослава Карпович вышла в свет под руку с Павлом Прилучным

Актеры Павел Прилучный и Мирослава Карпович вместе вышли в свет. Впервые звезда сериала «Папины дочки» публично прошлась рядом с возлюбленным, уверенно взяв его под руку.

В Сети появилось видео, где Карпович в черном короктом платье и идет рядом с Павлом Прилучным в сопровождении охраны. Звезда сериала «Мажор» надел элегантный смокинг для посещения мероприятия, связанного с празднованием Дня Победы.

По словам представителей СМИ, Мирослава Карпович стала чувствовать себя более уверенной после того, как ее отношения с Павлом Прилучным перестали быть секретом. Пара начала появляться вместе в общественных местах.

В 2020 году появилась информация о разводе Павла Прилучного и Агаты Муцениеце. Их расставание сопровождалось скандалом, поскольку экс-супруга начала обвинять отца своих детей в проблемах с алкоголем и рукоприкладстве. Со временем стало известно, что актер начал встречаться с коллегой по цеху Мирославой Карпович.

Источник: riafan.ru