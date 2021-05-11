 

Мирослава Карпович вышла в свет под руку с Павлом Прилучным

11.05.2021, 10:20, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Актеры Павел Прилучный и Мирослава Карпович вместе вышли в свет. Впервые звезда сериала «Папины дочки» публично прошлась рядом с возлюбленным, уверенно взяв его под руку.
В Сети появилось видео, где Карпович в черном короктом платье и идет рядом с Павлом Прилучным в сопровождении охраны. Звезда сериала «Мажор» надел элегантный смокинг для посещения мероприятия, связанного с празднованием Дня Победы.

По словам представителей СМИ, Мирослава Карпович стала чувствовать себя более уверенной после того, как ее отношения с Павлом Прилучным перестали быть секретом. Пара начала появляться вместе в общественных местах.

В 2020 году появилась информация о разводе Павла Прилучного и Агаты Муцениеце. Их расставание сопровождалось скандалом, поскольку экс-супруга начала обвинять отца своих детей в проблемах с алкоголем и рукоприкладстве. Со временем стало известно, что актер начал встречаться с коллегой по цеху Мирославой Карпович.

Источник: riafan.ru



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

17.07 / Скандалы: Регионы просят денег

02.10 / Названы знаменитости, привившиеся от SARS-CoV-2

15.09 / «Особь женского пола»: Агата Муцениеце высказалась о Мирославе Карпович

06.02 / Дмитрий Хрусталев рассказал о своем отношении к алкоголю

23.02 / Инопланетяне внешне похожи на людей, считают ученые

27.06 / В онлайн-голосовании по поправкам в Конституцию проголосовали две трети участников

04.07 / «Мы не можем это остановить»

28.11 / Никас Сафронов: «Журналисты наподобие Малахова испортили последние годы Джигарханяна»

18.11 / «Я задыхаюсь» – 5 фактов о хронической обструктивной болезни легких, которые должен знать каждый

01.04 / Принц Уильям в военной форме записал видеообращение по особенному поводу

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика