Степанов заявил, что начал переговоры о поставках в Украину вакцин от COVID-19 на 2023 год

“Я как министр здравоохранения уже начал переговоры относительно обеспечения вакцинами в 2022 году, 2023 году, – чтобы у нас были контракты. Желательно, чтобы эти контракты были не с одним производителем, чтобы мы не были очень сильно зависимы от политики той или иной страны, на территории которой находится производство вакцин”, – сказал Степанов.

Он также подчеркнул, что, как и обещал Минздрав, в 2021 году вакцинируют “всех без исключения желающих” украинцев.

Контекст:

По состоянию на 11 мая в стране сделали 866 тыс. прививок, за последние сутки – 2194.

Степанов утверждает, что в 2021 году Украина должна получить 42 млн доз вакцин от коронавируса.

В Украине зарегистрированы вакцины от коронавируса Oxford/AstraZeneca (Covishield и AstraZeneca-SKBio), Pfizer/BioNTech (Comirnaty) и Sinovac Biotech (CoronaVac).

С 24 февраля украинцев вакцинируют вакциной Covishield от Oxford/AstraZeneca. 13 апреля началась вакцинация прибывшей в марте вакциной CoronaVac. 18 апреля в стране приступили к прививкам вакциной Pfizer/BioNTech. 27 апреля начались прививки вакциной AstraZeneca-SKBio.

Согласно календарному плану на 2021 год, первыми бесплатные прививки получают медики, работающие с больными COVID-19, и военнослужащие из состава операции Объединенных сил. До ноября хотят привить остальных медиков, работников сфер госбезопасности и образования, а также людей старше 60 лет.

Всего в мире на 11 мая, по данным агентства Bloomberg, сделали 1,31 млрд прививок от коронавируса.

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