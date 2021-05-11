“Он похож на Лизу Галкину”. Орбакайте показала видео младшего сына

“Здесь Дени Байсарову 12 лет, и это его первый смелый прыжок! Сегодня Дени исполняется 23. Пусть все твои смелые поступки и решения сопровождают всплески счастья и одобрительное “Молодец!” – написала она.

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Публикация от KRISTINA ORBAKAITE (@orbakaite_k)

“Он похож на Лизу Галкину, особенно голосом. С днем рождения!” – написала фолловер hospel1745.

Контекст:

Кристина Орбакайте родилась 25 мая 1971 года. Ее родители – российская певица Алла Пугачева и литовский артист циркового жанра Миколас Эдмундас Орбакас.

Дени (1998) – младший сын Орбакайте. Певица родила его в браке с российским бизнесменом Русланом Байсаровым. Сына Никиту (1991) Орбакайте родила в отношениях с российским певцом Владимиром Пресняковым. Отец ее дочери Клавдии (2012) – нынешний супруг, бизнесмен Михаил Земцов. Орбакайте вышла за него замуж в 2005 году.

Лиза Галкина (2013) – младшая сестра Орбакайте по маме. Ее родители – Пугачева и шоумен Максим Галкин. У Лизы есть брат Гарри (2013). Дети – двойняшки.

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