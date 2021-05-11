СБУ разоблачила мошенников, которые по $250 продавали фейковые вакцины Pfizer

Сотрудники спецслужбы установили, что в состав группировки входили граждане Украины, РФ, Нигерии и Сьерра-Леоне. Воспользовавшись информационным поводом, что компания Pfizer официально начала поставки в Украину, мошенники решили на этом заработать.

В сети они разместили рекламу о функционировании предприятий, зарегистрированных на территории Украины, которые якобы имеют возможность поставлять вакцину от Pfizer.

Мошенники показывали потенциальным покупателям поддельные гарантийные письма от украинских банков. Среди прочего, там были указаны расчетные счета для перевода средств, которые открыты на граждан Украины. Стоимость одной фейковой вакцины составляла $250.

СБУ установила, что злоумышленники работали, в первую очередь, на клиентов с РФ и Индии – именно туда была таргетирована их рекламная кампания. Задокументированы факты получения подписки от клиентов на тысячи долларов США.

Контекст:

Компания Pfizer поставляет вакцину исключительно по контрактам с государством. Сейчас Украина получила 117 тыс. доз этого препарата в рамках инициативы COVAX.

Также украинцев вакцинируют препаратами Oxford/AstraZeneca (Covishield и AstraZeneca-SKBio) и Sinovac Biotech (CoronaVac).

По состоянию на 11 мая в стране сделали 866 тыс. прививок, за последние сутки – 2194.

Согласно календарному плану на 2021 год, первыми бесплатные прививки получают медики, работающие с больными COVID-19, и военнослужащие из состава операции Объединенных сил. До ноября хотят привить остальных медиков, работников сфер госбезопасности и образования, а также людей старше 60 лет.

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