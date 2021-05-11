 

Декрет Лукашенко о передаче власти назвали “шагом к тотальной делегитимизации режима”

11.05.2021, 10:10, Разное
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Согласно документу, в случае убийства президента его полномочия перейдут к Совбезу во главе с премьер-министром. При этом в стране будет введено военное или чрезвычайное положение. На такой шаг Александр Лукашенко пошел после задержания двух белорусов, планировавших покушение на него.

Журналист Игорь Ильяш высказался о декрете президента в своем телеграм-канале. По его мнению, документ напрямую противоречит основному закону республики – Конституции. Эксперт заявил, что попытка Лукашенко защитить свою семью и окружение, скорее, ослабляет его позиции, чем укрепляет их.

Ильяш назвал абсурдным решение белорусского лидера подписать декрет. Журналист пояснил, что документ предусматривает передачу неограниченной власти силовикам. Эксперт уточнил, что если у одного из них проснутся политические амбиции, то декрет станет для него “чудовищным соблазном”.

“Декрет – это еще один шаг на пути к тотальной делегитимизации режима Лукашенко”, – добавил Ильяш.

По словам эксперта, таким образом президент признал, что его режим хрупок и может разрушиться в любой момент. Александр Лукашенко понимает, что население его не поддерживает, и в случае экстренной ситуации соратникам президента остается надеяться только на военное положение, заключил Ильяш.

Ситуация в Белоруссии обострилась в августе прошлого года. По всей стране прокатилась волна протестов. Демонстранты обвинили Александра Лукашенко в фальсификации президентских выборов и потребовали его отставки.



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