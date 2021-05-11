 

Взрыв и стрельба в школе в Казани: детей срочно эвакуируют

11.05.2021, 10:10, Разное
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Ранее стало известно о том, что рядом с одной из школ города Казани неизвестный несовершеннолетний открыл стрельбу, после чего прогремел взрыв. Теперь стало известно, что в результате происшествия погиб учитель, а также шестеро учеников. Стрелявший был задержан.

В настоящий момент возле школы наблюдается сильный дым. Как сообщили “РИА Новости”, речь может идти о школе № 175, которая расположена на улице Файзи, однако там комментариев пока не дают.



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