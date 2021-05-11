 

Организатор «Золотого глобуса» анонсировал реформы

11.05.2021, 10:02, Новости дня
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Организатор «Золотого глобуса» – Ассоциация иностранной прессы Голливуда (HFPA) – анонсировал новые реформы после того, как телеканал NBC отказался транслировать премию в 2022 году.

Накануне HFPA пообещала провести реформы в своем правлении. К такому решению в организации пришли после критики от 100 ведущих голливудских PR-компаний, которые направили ей письмо с обвинением в «дискриминационном поведении» и «нарушении этических норм». В ассоциации пообещали расширить состав правления и включить туда темнокожих людей, передает РИА «Новости». 

«Вне зависимости от следующей даты выхода в эфир «Золотого глобуса», главным приоритетом для нашей организации остается внедрение изменений как можно быстрее и осмысленнее. Мы приглашаем наших партнеров по отрасли сесть за стол переговоров для совместной работы над системной реформой, которая давно назрела как в нашей организации, так и в отрасли в целом», – говорится в последнем заявлении HFPA.

На этот раз организатор поставил себе жесткие рамки для проведения реформ, пообещав уложиться в срок с 3 мая по 2 августа. Отмечается, что в этот период HFPA намерен найти до 20 новых членов ассоциации, внедрить этический кодекс, нанять консультанта по инклюзивности и организовать горячую линию для жалоб. Также планируется проводить обязательное обучение для своих членов по вопросам инклюзивности и домогательств и найти новых руководителей.

Ранее американский актер Том Круз вернул ранее полученные награды «Золотого глобуса» Ассоциации иностранных журналистов в знак протеста против недостаточного разнообразия в жюри представителей американского общества. 

В понедельник телекомпания NBC, которая традиционно вела трансляцию церемонии вручения премии «Золотой глобус», заявила, что не будет делать это в 2022 году из-за того, что жюри не отражает в достаточной степени разнообразие американского общества. При этом телеканал выразил готовность провести трансляцию в 2023 году, если в состав жюри будут внесены соответствующие изменения.

В марте организаторы «Золотого глобуса» пообещали увеличить число темнокожих в команде. В сентябре 2020 года американская киноакадемия представила новые стандарты, которым должны соответствовать картины для номинации в категории «Лучший фильм»: один из главных героев или героев второго плана должен быть темнокожим, азиатом, латиноамериканцем, жителем Ближнего Востока или представителем другой этнической группы. Вместе с тем не меньше 30% актерского состава фильма должны быть женщинами, этническими представителями, членами ЛГБТ или людьми с ограниченными возможностями.



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