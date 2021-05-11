Стало известно о гибели учителя и шестерых детей в казанской школе

Учитель и шестеро детей, по предварительным данным, погибли при стрельбе в школе № 175 в Казани, еще десять человек пострадали, сообщил источник в экстренных службах.

«Предварительно, в результате стрельбы погибли учитель и шестеро детей», – сказал источник ТАСС.

Очевидцы сообщают, что несколько детей выпрыгнули из окна школы, спасаясь от устроивших в ней стрельбу. «В какой-то момент из окна третьего этажа выпрыгнули несколько детей, очевидно, чтобы спастись от того, кто их преследовал», – сказала Диляра Самигуллина, проходившая мимо здания школы в момент ЧП.

Президент Татарстана Рустам Минниханов выехал на место ЧП в казанской школе, передает РИА «Новости».

Во вторник утром двое неизвестных открыли стрельбу в школе на улице Файзи в Казани, сообщалось о пострадавших. Кроме того, в здании учебного заведения прогремел взрыв. Детей эвакуируют из школы.

Позже сообщалось, что один из подростков, предположительно устроивших стрельбу в школе № 175 в Казани, задержан.