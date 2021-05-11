 

Стало известно о гибели учителя и шестерых детей в казанской школе

11.05.2021, 10:02, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Учитель и шестеро детей, по предварительным данным, погибли при стрельбе в школе № 175 в Казани, еще десять человек пострадали, сообщил источник в экстренных службах.

«Предварительно, в результате стрельбы погибли учитель и шестеро детей», – сказал источник ТАСС.

Очевидцы сообщают, что несколько детей выпрыгнули из окна школы, спасаясь от устроивших в ней стрельбу. «В какой-то момент из окна третьего этажа выпрыгнули несколько детей, очевидно, чтобы спастись от того, кто их преследовал», – сказала Диляра Самигуллина, проходившая мимо здания школы в момент ЧП.

Президент Татарстана Рустам Минниханов выехал на место ЧП в казанской школе, передает РИА «Новости».

Во вторник утром двое неизвестных открыли стрельбу в школе на улице Файзи в Казани, сообщалось о пострадавших. Кроме того, в здании учебного заведения прогремел взрыв. Детей эвакуируют из школы. 

Позже сообщалось, что один из подростков, предположительно устроивших стрельбу в школе № 175 в Казани, задержан.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

08.05 / Стало известно о планах вывода посольств стран Запада из Афганистана

05.04 / Subaru представила набор аксессуаров для модели BRZ

11.11 / Российский продюсер Дробыш госпитализирован с коронавирусом

10.12 / Ученые рассказали о резком изменении климата Арктики

27.08 / Стало известно о масштабной утечке персональных данных клиентов банков

18.01 / ФСИН попросила арестовать Навального

09.02 / В Париже скончался работавший с Чарли Чаплином художник

23.01 / Умер экс-главком ВМФ Феликс Громов

15.01 / В Одессе сообщили о минировании почти 200 детских садов

25.01 / Украинская банкнота номиналом 200 грн примет участие в международном конкурсе “Банкнота года” – НБУ

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика