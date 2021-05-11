 

Спасавшиеся от стрелка дети выпрыгивали из окон казанской школы

11.05.2021, 10:02, Новости дня
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Несколько детей выпрыгнули из окна школы в Казани, спасаясь от устроивших в ней стрельбу неизвестных, сообщил очевидец.

«В какой-то момент из окна третьего этажа выпрыгнули несколько детей, очевидно, чтобы спастись от того, кто их преследовал», – рассказала Диляра Самигуллина, проходившая мимо здания школы в момент ЧП.

Тем временем в министерстве образования Татарстана сообщили, что дети, по предварительным данным, не пострадали в результате стрельбы.

«Насколько я знаю, среди пострадавших детей нет. Детей эвакуируют», – передает ТАСС, уточнили в пресс-службе ведомства, уточнив, что школа рассчитана на 1 тыс. учеников.

Между тем, по данным источника в экстренных службах, погибли семь человек, в том числе шесть детей.



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