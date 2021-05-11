Эндокринолог Милонова назвала основные симптомы гормонального сбоя

Врач-эндокринолог Ирина Милонова назвала основные признаки гормонального сбоя, которые ни в коем случае нельзя игнорировать. Гормоны отвечают за баланс во всем организме, причем как физический, так и эмоциональный.

Первым признаком гормонального сбоя является набор веса. Даже при активной физической нагрузке и правильном питании наблюдается увеличение объемов. Важно убедиться, что у человека нет гиподинамии и пищевой зависимости. Некоторые люди пытаются практиковать влажное или же сухое голодание, но даже при таких условиях происходит набор веса.

О гормональном сбое свидетельствуют женские и мужские признаки. Дамы сталкиваются с нарушением менструального цикла, а представители сильного пола страдают от эректильной дисфункции. В случае с женщинами нужно установить, воздействует ли на них акклиматизация, насколько активной является половая жизнь, важно принимать во внимание недавние роды, физические нагрузки.

Не менее опасным симптомом является учащенное сердцебиение, которое появляется на фоне проблем с щитовидной железой. В данном случае не стоит путать тахикардию с аритмией.

При гормональных сбоях нередко возникают доброкачественные образования. Они образуются в разных органах тела человека и требуют постоянного наблюдения.

Еще одним симптомом являются высыпания. Прыщи, наблюдающиеся из-за проблем с ЖКТ, носят единичный характер. Если имеется проблема с гормонами, то сыпь появляется в основном на лице.

Частым симптомом гормонального сбоя является выпадение волос. Также изменяется их структура, появляется седина. По словам врача, волос не должно оставаться на подушке после сна, на расческе после ее применения.

Источник: vm.ru