Итальянские учёные нашли Римские смертоносные “врата ада”

Итальянские учёные разгадали загадку древних времен, так называемых Римских «врат ада», портала в подземный мир. По легендам, смертоносное культовое сооружение убивало животных, приготовленных для жертвоприношения.

С древних времен передается легенда о существовании так называемых «врат ада», являющихся порталом в подземный мир. О них, в частности, сообщал древнегреческий историк Страбон, описывая сооружение как место, заполненное плотным туманом. Любое живое существо, проходящее сквозь эти ворота, было обречено на молниеносную погибель. Сам летописец рассказывал, как лично испытал смертоносность «выхода в преисподнюю», бросив туда птиц, которые тут же испустили дух.

Именно эта история и помогла исследователям из Италии обнаружить «врата ада». Как оказалось, и сейчас стаи воробьев, случайно оказавшиеся рядом с найденной ими пещерой, падают замертво. Порядка 2,2 тысячи лет назад пещеру использовали в культовых целях, приписывая ей сверхъестественное происхождение. Команда археологов из Университета Саленто выявила загадочный объект еще десять лет назад. «Врата ада», как их называли древние римляне, находились во фригийском Иераполисе, сейчас это территория Турции. Жрецы Плутона приносили в жертву крупный рогатый скот и других животных.

Смертоносность «портала» объясняется выходом углекислого газа сквозь трещину, проходящую глубоко под землей. Причиной ее возникновения стала высокая подземная сейсмическая активность. После замеров оказалось, что содержание отравляющих веществ достигает здесь 90%, причем пик загрязненности воздуха в пещере приходился на раннее утро. При этом газы накапливались на высоте 40 сантиметров, что и объясняет гибель только животных, тогда как сопровождавшие их люди оставались невредимы. Вдыхание высококонцентрированного углекислого газа приводило к немедленной смерти жертвенных быков, что для того времени казалось настоящим чудом.

Источник: planet-today.ru