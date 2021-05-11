Дима Билан заступился за Ольгу Бузову после экстренной операции
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Популярный российский певец Дима Билан заступился за ведущую Ольгу Бузову, которая подверглась травле после экстренной операции. Он заявил, что сам не раз оказывался в подобных ситуациях.
Бузова написала длинный пост, в котором рассказала, что за последнюю неделю поняла, кто друг, а кто – нет. Некоторые звонили ведущей и спрашивали, чем помочь, но нашлись и те, кто стал раздавать комментарии журналистам. Любая операция – сложный процесс, как и наркоз, из которого все выходят по-разному. Сейчас Бузову отпустили на домашнее лечение, она постепенно восстанавливается. Фолловерам знаменитость пожелала, чтобы в их сердцах жила только любовь.
В комментариях к публикации Дима Билан отметил, что знает, с чем столкнулась Ольга Бузова. В свое время из сломанной ноги артисту приходилось делать целый сериал, чтобы никто ничего не додумывал. Кроме того, певец оказывался на операционном столе между съемками и концертами. На публику о таком было страшно говорить, а промолчать порой невозможно.
По словам Билана, Ольга Бузова является сильной личностью, главное – оставаться человеком. Артист пожелал коллеге по цеху скорейшего выздоровления.
Источник: www.instagram.com
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