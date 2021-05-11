Дима Билан заступился за Ольгу Бузову после экстренной операции

Популярный российский певец Дима Билан заступился за ведущую Ольгу Бузову, которая подверглась травле после экстренной операции. Он заявил, что сам не раз оказывался в подобных ситуациях.

Бузова написала длинный пост, в котором рассказала, что за последнюю неделю поняла, кто друг, а кто – нет. Некоторые звонили ведущей и спрашивали, чем помочь, но нашлись и те, кто стал раздавать комментарии журналистам. Любая операция – сложный процесс, как и наркоз, из которого все выходят по-разному. Сейчас Бузову отпустили на домашнее лечение, она постепенно восстанавливается. Фолловерам знаменитость пожелала, чтобы в их сердцах жила только любовь.

В комментариях к публикации Дима Билан отметил, что знает, с чем столкнулась Ольга Бузова. В свое время из сломанной ноги артисту приходилось делать целый сериал, чтобы никто ничего не додумывал. Кроме того, певец оказывался на операционном столе между съемками и концертами. На публику о таком было страшно говорить, а промолчать порой невозможно.

По словам Билана, Ольга Бузова является сильной личностью, главное – оставаться человеком. Артист пожелал коллеге по цеху скорейшего выздоровления.

Источник: www.instagram.com