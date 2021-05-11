 

В Лондоне усыпили детеныша кита, застрявшего в Темзе

11.05.2021, 9:24, Новости дня
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Четырехметровый детеныш кита Минке (взрослый достигает 10 метров в длину) застрял на мели во время отлива в реке 9 мая примерно в 19.00 по местному времени, перед этим его видели в нескольких милях вверх по течению. 

Детеныша сняли в мелководья около 1.00, однако он выскользнул из надувного понтона и пропал без вести, прежде чем его снова заметили возле Теддингтонского шлюза поздно вечером 10 мая. Он снова застрял на мелководье, где запутался в виноградных лозах и сильно пострадал.

Состояние животного начало сильно ухудшатся, у него сбилось дыхание и шансов на его спасение не было, сообщила координатор британской службы спасения морской флоры и фауны Джулия Кейбл. В организации также отметили, что китеныша не могли вывести обратно в море из-за того, что он слишком далеко заплыл в Темзу и получил много травм.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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