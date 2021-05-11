Солистка Go-A Павленко: В России у нас действительно много слушателей

“Мне кажется, аполитическим может быть только человек, который никогда не сталкивался с войной и у которого никто не погиб на войне. А война есть, и там до сих пор жертвы. Когда мы ехали выступать на фронт, задумались, что у нас нет ни одной песни о войне или чего-то патриотического. А потом приехали. И солдат говорит: “А можете народную песню спеть, как мне бабушка пела?”. И мы спели. Петь солдатам о войне немного неправильно. Особенно песни, написанные людьми, которые никогда не были на войне”, – отметила она.

По словам Павленко, иногда они отказываются от предложений по работе: петь в рамках предвыборной кампании и рекламировать алкоголь.

Солистка Go-A призналась, что у коллектива есть фанаты в РФ.

“Концерты в России мы не рассматриваем, хотя у нас там действительно много слушателей. Они нам пишут приятные слова, пишут даже на украинском языке, и многие из Сибири. Это не случайно, там же много украинцев осталось. И мы не можем не любить их только потому, что они проживают на той территории. Они пишут от души и говорят, что наша музыка побуждает их по-другому взглянуть на Украину”, – отметила она.

Контекст:

Конкурс “Евровидение 2021” будет проведен на арене Ahoy в Роттердаме 18-го, 20-го и 22 мая – из-за пандемии коронавируса мероприятие состоится в новом формате. Участие в “Евровидении 2021” примут представители 39 стран.

Go-A с песней Shum выступит в первом полуфинале под 15-м номером.

Мероприятие будет проходить в присутствии 3,5 тыс. зрителей – они станут участниками эксперимента, инициированного правительством Нидерландов, целью которого является проверка безопасности проведения массовых мероприятий в условиях пандемии.

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