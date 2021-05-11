В Нью-Йорке будут вакцинировать в метро

С 12 по 16 мая на восьми станциях метро Нью-Йорка, а также на нескольких железнодорожных станциях откроются центры вакцинации. Прививать будут препаратом Johnson & Johnson, который предусматривает только один укол.

Люди, которые прошли вакцинацию на железной дороге и в метро, могут получить бесплатную семидневную карту MetroCard или два бесплатных билета в один конец на железной дороге.

Это пилотная программа, но она может быть продолжена. Вакцинация на станциях является частью более широкой общенациональной кампании, предлагающей творческие стимулы для вакцинации людей. В частности, Нью-Джерси предлагает “рюмку и пиво” для жителей, которые получат свою первую дозу вакцины в мае и посетят пивоварни, участвующие в кампании.

Кроме того, мэр Нью-Йорка Билл де Блазио собирается раздавать людям, проходящим вакцинацию, бесплатные билеты на посещение мероприятий и достопримечательностей.

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По данным американского Университета Джонса Хопкинса, США находятся на первом месте по количеству случаев COVID-19 – 32,7 млн, 582 тыс. человек умерли.

—