 

“Очень похожа на маму”. Тина Кароль показала маму и брата

11.05.2021, 9:24, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

На селфи-фото певица запечатлена с мамой Светланой и братом Станиславом. Фото было опубликовано по случаю Дня матери.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Тина Кароль | ФанТина (@tinakarol_fantina)

“Тина очень похожа на маму. Красавицы”, – написала подписчица seerginho89.

Контекст:

Тина Кароль родилась 25 января 1985 года. В 2009-м певице присвоили звание заслуженной артистки Украины, в 2017-м – народной. В дискографии исполнительницы восемь альбомов.

День матери – международный праздник, который отмечается ежегодно во второе воскресенье мая.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

13.09 / Американцы почувствовали себя «брошенными» на фоне прекращения выплат повышенных пособий по безработице

02.11 / Боевики на Донбассе открывали огонь в районе Шумов и Старогнатовки – штаб ООС

22.07 / Поставки аппаратов ИВЛ «Авента-М» возобновлены

09.12 / Врач назвал простой способ снизить шанс заражения COVID-19

11.03 / Норвегия приостановила использование вакцины AstraZeneca

22.01 / Бренд Volkswagen показал новый флагманский электрокар Trinity

15.04 / «Больно, но нужно» — Berliner Morgenpost о выводе войск НАТО из Афганистана

06.07 / Названы сроки возможного возобновления строительства «Северного потока – 2»

28.06 / Число новых случаев коронавируса в РФ третий день подряд оказалось ниже 7 тыс.

20.02 / Медведчук назвал санкции против него «торжеством анархии»

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика