“Очень похожа на маму”. Тина Кароль показала маму и брата

На селфи-фото певица запечатлена с мамой Светланой и братом Станиславом. Фото было опубликовано по случаю Дня матери.

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Публикация от Тина Кароль | ФанТина (@tinakarol_fantina)

“Тина очень похожа на маму. Красавицы”, – написала подписчица seerginho89.

Контекст:

Тина Кароль родилась 25 января 1985 года. В 2009-м певице присвоили звание заслуженной артистки Украины, в 2017-м – народной. В дискографии исполнительницы восемь альбомов.

День матери – международный праздник, который отмечается ежегодно во второе воскресенье мая.

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