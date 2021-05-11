38 процентов ярославских работодателей уверены, что при переходе на четырехдневку придется сокращать зарплаты сотрудникам
 

38 процентов ярославских работодателей уверены, что при переходе на четырехдневку придется сокращать зарплаты сотрудникам

11.05.2021, 9:25, Детали
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Служба исследований hh.ru провела опрос работодателей и выяснила, как они относятся к перспективе перехода на четырехдневную рабочую неделю.

В опросе приняли участие более 200 представителей российских компаний, в том числе из Ярославля.

Только 9% работодателей всерьез обсуждают возможность перехода на 4-дневную рабочую неделю в ближайшие пару лет. Большинство – 77% – в столь краткосрочной перспективе этот вариант не рассматривают. 14% затруднились ответить.

При этом переход на четырехдневку через три года и более рассматривают лишь 8%, не рассматривают 63%, сомневаются 28%. То есть, в долгосрочной перспективе переход на короткую рабочую неделю выглядит чуть более реальным.

– Интересно, что сами HR-менеджеры, принявшие участие в опросе, в целом положительно относятся к сокращению рабочей недели: 66% поддерживают эту идею, 29% – нет. Самый большой плюс – в уменьшении выгорания сотрудников и более эффективном использовании ими рабочего времени. Среди основных минусов, по мнению работодателей, – снижение производительности труда, а также то, что укороченная неделю приведет к снижению зарплат, – отмечает Мария Токарева, менеджер по маркетингу и связям с общественностью hh.ru по Северо-Центральному региону.



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