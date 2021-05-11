Люксембург арендует российских дипломатов из соседних государств для их высылки из страны

Люксембург обратился к МИД России с просьбой перевести на работу в Герцогство 20 дипломатов из государств Западной Европы для последующей их высылки в Москву в знак солидарности с Чехией.

– Мы солидарны с позицией Чехии и требуем от России прекратить вмешиваться в дела европейских государств. Естественно, мы должны поддержать дружественное государство и выслать рекордное в истории наших дипломатических отношений количество российских дипломатов – 20 человек. Однако для этого нам необходимо запросить такое представительство у России. Это не потребует от Москвы больших затрат, ведь, как только они приедут в Люксембург, мы их отправим восвояси, – отметил министр иностранных дел Люксембурга Жан Ассельборн.

Руководитель дипломатического ведомства добавил, что Россия в любом случае не сможет нанести Герцогству более ощутимый урон, ведь в Москве трудится только один дипломатический работник из Люксембурга.

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