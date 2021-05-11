 

YouTube заблокировал интервью с вирусологом Дмитрием Львовым

11.05.2021, 9:16, Разное
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В течение семи дней интервью с вирусологом будет удалено с YouTube. Об этом сообщает русскоязычный телеграм-канал RT.

Администрация видеохостинга уведомила телеканал о “недостоверной медицинской информации” в интервью. В чем конкретно заключаются претензии YouTube не пояснил.

Перевод интервью с вирусологом Львовым также был заблокирован на англоязычном канале RT.

Ранее Роскомнадзор обвинил видеохостинг YouTube в ограничении показов материалов российских СМИ по надуманным предлогам.

В прошлом году видеохостинг девять раз ограничивал доступ к аккаунтам российских средств массовой информации и трижды – к их материалам. За четыре месяца текущего года были заблокированы три аккаунта и пять материалов отечественных СМИ.



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