YouTube заблокировал интервью с вирусологом Дмитрием Львовым

В течение семи дней интервью с вирусологом будет удалено с YouTube. Об этом сообщает русскоязычный телеграм-канал RT.

Администрация видеохостинга уведомила телеканал о “недостоверной медицинской информации” в интервью. В чем конкретно заключаются претензии YouTube не пояснил.

Перевод интервью с вирусологом Львовым также был заблокирован на англоязычном канале RT.

Ранее Роскомнадзор обвинил видеохостинг YouTube в ограничении показов материалов российских СМИ по надуманным предлогам.

В прошлом году видеохостинг девять раз ограничивал доступ к аккаунтам российских средств массовой информации и трижды – к их материалам. За четыре месяца текущего года были заблокированы три аккаунта и пять материалов отечественных СМИ.