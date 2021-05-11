 

Проект «Обыкновенные герои» набрал 2,5 млн просмотров в TikTok

11.05.2021, 9:08, Новости дня
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Социальный проект Общероссийского народного фронта (ОНФ) «Обыкновенные герои» меньше, чем за неделю, набрал почти 2,5 млн просмотров в TikTok: в адаптированном под молодежную видеосеть формате рассказывается о людях, живущих среди нас, поступки которых с полным правом позволяют называть их героями.

Запуск аккаунта состоялся 3 мая. Первая серия роликов посвящена участникам и очевидцам событий Великой Отечественной войны, говорится в сообщении на сайте ОНФ.

За неделю существования на аккаунт подписалось более 32 тыс. человек. Ролики с интервью ветеранов в совокупности набрали около 2,5 млн просмотров, 350 тыс. лайков и тысячи комментариев с благодарностью их героям.

Самым популярным стал ролик, в котором защитники Отечества вспоминают о том, как они узнали, что началась война. Это видео посмотрели более 1 млн раз.

«Идея была достаточно смелая, ведь для TikTok это новое содержание. За эту неделю мы увидели, что аудитория прекрасно его восприняла. Причем не только в России. Наш проект набрал много просмотров в Белоруссии, на Украине, в Казахстане и в других странах, где история Победы и подвига героев, которые ее одержали, близка и понятна людям любого возраста и социального положения. Спасибо ветеранам, что поделились своим опытом, историями, мудростью, спасибо пользователям сети за то, что приняли нашу акцию, поддержали, помогли распространить», – поблагодарил всех участников акции руководитель Исполкома Народного фронта Михаил Кузнецов. 

Отмечается, что проект будет продолжен, авторский коллектив обдумывает новые серии, ищет обыкновенных героев.

В первой серии роликов снимались: Леонид Леонидович Фролов, командир пулеметного взвода, полковник юстиции; Ростислав Николаевич Рукосуев, капитан 1-го ранга, Краснознаменный Балтийский флот; Тамара Михайловна Фролова, бывшая несовершеннолетняя узница концлагеря; Николай Николаевич Багаев, штурман Кенигсберга; Петр Кузьмич Шелохаев, подполковник, летчик авиаполка; Галина Павловна Брок-Бельцова, старший лейтенант гвардии, штурман звена бомбардировщиков Пе-2; Вера Ивановна Панова, телефонистка и санитарный инструктор зенитно-артиллерийского полка; Дмитрий Михайлович Ячменёв, освободитель Маньчжурии, зенитный полк; Лидия Прохоровна Ячменева, ребенок Великой Отечественной войны, жертва оккупации; Николай Иванович Гришин, освободитель Маньчжурии, пулеметчик.



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