 

В Совфеде пообещали оперативно рассмотреть закон о денонсации ДОН

11.05.2021, 9:08, Новости дня
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Совет Федерации готов оперативно рассмотреть закон о денонсации Договора по открытому небу (ДОН), сообщил вице-спикер верхней палаты Константин Косачев.

«Совет Федерации будет готов рассмотреть данный закон оперативно, сразу после его принятия Госдумой», – сказал он, передает ТАСС.

Он также заявил, что «Россия сделала все, чтобы сохранить ДОН». «Он разрушается США при пассивной позиции их союзников по НАТО. Для нас денонсация – это вынужденный, но единственно возможный шаг в условиях выхода США из Договора», – сказал Косачев.

В то же время первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров заявил, что РФ ничего не остается, кроме как денонсировать Договор по открытому небу, поскольку США снова проигнорировали предложение вернуться к участию в нем.

«Не так давно МИД РФ опять напомнил американцам, что мы ждем предложений, вернутся ли они в договор или нет. Они промолчали. Нам ничего не остается, как денонсировать этот договор», – сказал Джабаров.

Во вторник утром президент Владимир Путин внес в Госдуму проект закона о денонсации Россией Договора по открытому небу. Также Путин назначил замглавы МИД Сергея Рябкова своим официальным представителем при рассмотрении палатами Федерального Собрания вопроса о денонсации этого Договора.

В начале мая правительство одобрило предложение о денонсации Договора по открытому небу (ДОН).

Договор по открытому небу стал одной из мер по укреплению доверия в Европе после холодной войны, позволяя 34 странам-участницам открыто собирать информацию о вооруженных силах и мероприятиях друг друга. 15 января Россия приняла решение о начале внутригосударственных процедур по выходу из Договора по открытому небу после аналогичного решения США. При этом в Кремле согласились вернуться к обсуждению сохранения ДОН, если американская сторона проявит такой интерес.



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