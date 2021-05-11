 

В ООН призвали сотрудников прививаться «Спутником V»

11.05.2021, 9:08, Новости дня
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ООН призывает свой персонал вакцинироваться от коронавируса российским препаратом «Спутник V» в тех странах, где он одобрен медицинскими регуляторами, сообщил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.

«Мы призываем наших сотрудников, которые работают в тех странах, где прививают «Спутником», прививаться этой вакциной», – цитирует ТАСС Гутерриша.

По его словам, многие сотрудники ООН уже получили вакцину «Спутник», в частности в России. «И мы бы хотели иметь возможность самим использовать ее, но пока мы ждем ее одобрения Всемирной организацией здравоохранения», – добавил генсек ООН.

Также Гутерриш призвал мировых производителей вакцин от коронавируса объединить усилия, чтобы удвоить объемы их производства. Генсек ООН напомнил о своем призыве к «Большой двадцатке» разработать глобальный план вакцинации, при котором были бы усилены возможности всех стран и компаний, которые производят вакцины, передает РИА «Новости». 

Кроме того, он предупредил о возможности появления устойчивых к вакцинам мутаций коронавируса в случае активного распространения инфекции в бедных странах.

«Я очень обеспокоен нынешней ситуацией. Некоторые страны очень быстро прививают свое население. Но у нас все еще есть ряд стран, которые не получили ни одной дозы. А в развивающихся странах в целом мы видим значительный пробел в вопросе вакцинации», – сказал он. 

По его словам, это означает, что «никто не находится в безопасности, пока все не будут в безопасности».  Также Гутерриш назвал большой ошибкой так называемый «вакцинный национализм». 

«Мы продвигаем инициативу… COVAX, направленную на эффективное распространение вакцин в развивающихся странах. Но, к сожалению, COVAX не только испытывает некоторую финансовую нехватку (не хватает 22 миллиардов долларов). Но сегодня есть и проблемы с поставками из-за ограничений экспорта разными странами», – добавил он.

В марте Российский фонд прямых инвестиций подал заявку на участие вакцины «Спутник V» в международной программе COVAX. РФПИ при этом заявил, что будет рад сотрудничать с международной платформой COVAX, но в приоритете будут поставки российской вакцины «Спутник V» в страны напрямую.

COVAX – международный механизм, который поддерживает создание производственных мощностей и проводит закупки. Страны с высоким уровнем доходов оплачивают приобретение вакцин, субсидируя тем самым так называемые финансируемые государства.



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