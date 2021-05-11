Появились фото обновленного Hyundai Creta для рынка России

Южнокорейский бренд Hyundai выпустит обновленный кроссовер Hyundai Creta для рынка России.

В Сети продемонстрировали прототип нового кроссовера, который удалось обнаружить на питерских дорогах. В свою очередь, разработчики отказались от прежней защитной пленки, что дало возможность рассмотреть модернизированный автомобиль. Новый паркетник Hyundai Creta будет существенно отличаться от индийской версии. Изменения коснулись решетки радиатора, головной оптики, а также дополнительных ходовых огней.

Также эксперты констатировали, что новинка обладает более агрессивной внешностью и улучшенными бамперами. Под капотом установили 1,6 и 2,0-литровые двигатели, которые применяют в актуальном исполнении автомобиля.