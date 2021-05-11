Mazda вывела на испытания кроссовер CX-5 нового поколения

На американских дорогах проходят тестовые заезды обновленной модели Mazda CX-5 2023.

В свою очередь, автомобиль обладает более агрессивной внешностью, выраженной тонкой головной оптикой. Кроме того, изменения в модели Mazda CX-5 2023 коснулись решетки радиатора, увеличенных колесных арок. Разработчикам удалось существенно модернизировали аэродинамические показатели.

Вместе с тем автомобиль имеет горизонтальную линию крыши для задней двери. Производитель пока не раскрывает технические параметры модели, однако известно, что новинка получит гибридные агрегаты, а также бензиновые моторы для нового японского кроссовера Mazda CX-5 2023. Дата презентации и остальные характеристики пока остаются неизвестными.