Ученые научили компьютер выявлять мужское бесплодие по изображениям яичек

Японские исследователи провели исследование, в ходе которого разработали инновационный алгоритм, позволяющий определять мужское бесплодие по изображениям яичек пациентов. Компьютерная разработка призвана облегчить труд медиков, максимально повысив его оперативность.

Как уточнили ученые, представляющие научную организацию Toho University Omori Medical Center (Токио, Япония), гистологические изображения яичек позволяют искусственному интеллекту идентифицировать наличие у пациента азооспермии, являющейся одной из причин мужского бесплодия. Специалисты напомнили, что азооспермия представляет собой патологическое состояние, обусловленное отсутствием сперматозоидов в эякуляте. Используя данную тенденцию и применив систему автоматического машинного обучения (AutoML) Vision, созданной корпорацией Google, исследователи создали компьютерную модель на базе датасета пациентов. Сообщается, что при использовании 7155 изображений средняя точность алгоритма превысила отметку в 82%. Впрочем, как признались разработчики, никаких работ по профильному программированию произведено не было, что обусловливает относительную простоту инновационной методики.

Эксперты объяснили, что разработанная ими модель, по сути, просто выполняет задачу по классификации, распределяя внесенные в неё гистологические изображения яичек по группам. Таким образом, как полагают ученые, алгоритм позволит в перспективе значительно облегчить труд медиков в вопросе диагностики азооспермии, повысив его оперативность и максимально снизив риски ошибочного диагноза. Материалы научной работы были опубликованы MedicalXpress.

Источник: www.ferra.ru