В Украине за сутки подтвердили наименьшее за три месяца число новых случаев COVID-19

“2208 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 11 мая 2021 года. В частности, заболели 89 детей и 34 медработника. Также за прошедшие сутки госпитализировано 1084 человека, летальных случаев – 119, выздоровело – 8617 человек”, – написал он.

Сутками ранее в стране подтвердили 2817 новых случаев COVID-19 и 119 смертей.

Число новых случаев 10 мая – наименьшее с 7 февраля, когда подтвердили 2141 инфицирование.

По данным Степанова, за последние 24 часа в Украине сделали 21 974 теста на коронавирус, из них 13 349 – методом ПЦР.

Больше всего новых инфицированных обнаружили в Донецкой (325) и Харьковской (213) областях.

Всего с начала эпидемии в Украине подтвердили 2 124 535 случаев коронавирусной инфекции, скончались 46 631 пациент с COVID-19, выздоровели 1 777 370 человек.

https://www.facebook.com/maksym.stepanov.official/posts/924394844770178

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

7 мая Степанов заявил, что Украина вышла из третьей волны эпидемии. Глава Минздрава отметил, что на пике эпидемии в больницах находилось 44 тыс. пациентов на кислородной терапии.

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