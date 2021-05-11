В Украине можно отмечать 8-е и 9 мая – глава Института нацпамяти

“В Украине есть 8 мая, пожалуйста, 8-го идите на могилы, чествуем ветеранов. Есть 9 мая, пожалуйста, 9-го идите, несите цветы. Только не политизируйте это”, – призвал Дробович.

Он считает, что решение установить две праздничные даты является “дважды удачным”, о чем свидетельствует статистика.

“Мы посмотрели статистику этого года. На 1% уменьшилось сторонников [празднования] 9 мая. На 2% увеличилось сторонников обоих дней. Но за счет чего? Уменьшилось сторонников за счет исключительно 8 мая. И увеличилось количество равнодушных. Можно отмечать 8-е и 9 мая. И давайте ценить этот выбор”, – подчеркнул Дробович.

Контекст:

До 2015 года в Украине на официальном уровне 9 мая отмечался День Победы, но в 2015 году Верховная Рада внесла изменения в законодательство: 8 мая был установлен День памяти и примирения в честь всех жертв Второй мировой войны, а 9 мая – День победы над нацизмом во Второй мировой войне.

Согласно опросам, 41% украинцев считают, что Украина должна отмечать обе эти даты, 31% – только День Победы 9 мая и 9% – лишь День памяти и примирения 8 мая.

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