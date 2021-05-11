 

На Ближнем Востоке корабль США открыл предупредительный огонь из-за военных катеров Ирана – Пентагон

11.05.2021, 8:30, Новости дня
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По его словам, инцидент произошел, когда шесть кораблей ВМС США сопровождали подводную лодку USS Georgia, и к ним “на большой скорости” на расстояние 150 ярдов (37 метров) приблизились 13 военных катеров КСИР.

Американские военные, по данным Пентагона, испробовали ряд способов связаться с иранскими военными, а когда это ни к чему не привело, корабль береговой охраны США USCGC Maui сделал две очереди почти из 30 предупредительных выстрелов.

После второй очереди иранские катера “прервали контакт”, отметил Кирби.

Он назвал действия представителей КСИР непрофессиональными и подчеркнул, что Ормузский пролив – это международный водный путь.

Контекст:

Это не первый случай, когда американские военные открывают предупредительный огонь из-за приближения к ним катеров КСИР Ирана. Так, 26 апреля в Персидском заливе военные корабли США стреляли из-за приближения трех иранских катеров.

Соединенные Штаты в апреле 2019 года признали иранский Корпус стражей исламской революции международной террористической организацией.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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