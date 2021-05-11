В России запустили салют в День Победы под скандирование “Слава Украине!”

Он опубликовал видео от местной жительницы. Женщина рассказала, что группа подростков, примерно 15 человек, во время праздничного салюта выкрикивала фразу “Слава Украине”. В ответ на это она выкрикнула им “А ну-ка там, с Украины, заткнулись!”

Подростки сперва замолчали, но позже начали кричать “Ганьба”. В итоге женщина обратилась к сотрудникам полиции, которые ответили ей, что “ведут наблюдение”.

“Не знаю что такое “ганьба” – позор, да? Что бы то ни было – ощущение мерзкое, болезненное… В небе – победный салют, а на земле вот это. Когда проходила мимо, с чувством сказала им: “Выродки!”, – прокомментировала автор видео.

Контекст:

9 мая в России прошли мероприятия ко Дню победы. В частности, в Москве состоялся парад, на который из иностранных лидеров прибыл только президент Таджикистана Эмомали Рахмон.

Вторая мировая война началась в сентябре 1939 года, в то же время в российской историографии упоминается Великая Отечественная война – с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года. Закончилась Вторая мировая война 2 сентября 1945 года капитуляцией Японии.

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