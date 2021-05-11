 

Минприроды оценило запасы нефти и газа в России

11.05.2021, 8:14, Новости дня
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Обеспеченность всех запасов нефти в РФ при текущей добыче составляет 59 лет, природного газа – 103 года, сообщил глава Минприроды Александр Козлов.

«Обеспеченность всех запасов нефти при существующей добыче составляет 59 лет, природного газа – 103 года. Но мы же понимаем, что это общий баланс по больнице. Где-то есть месторождения, которые высвобождаются, а есть такие, которые еще не получили полную нагрузку. В любом случае нужно развивать геологоразведку, в том числе в труднодоступных местах. Перед нами стоит задача загружать Северный морской путь, его основной базой станут углеводороды», – сказал Козлов РБК.

По его словам, непросто удерживать себестоимость разработки трудноизвлекаемой нефти. «Нас подпирает стоимость конечного продукта. Наши иностранные партнеры не дают возможности применять определенные технологии», – подчеркнул министр.

Однако разработка технологий в РФ способствует созданию новых рабочих мест, поскольку люди в отрасли заняты не только в добыче и переработке, но и в смежных областях, таких как нефтесервис. «И государство помогает нашим компаниям, беря на себя часть обязательств, например по геологоразведочным работам. В этом случае компании больше тратят на извлечение запасов, а значит, и увеличивают налоговую выручку бюджета. Ведь для них нет ничего хуже, чем неподтвержденные запасы», – заключил он.

Ранее глава Роснедр Евгений Киселев сообщил, что, согласно прошедшей инвентаризации, извлекаемых запасов нефти в РФ при сегодняшнем уровне развития технологий хватит на 58 лет, из них рентабельных – на 19 лет.



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