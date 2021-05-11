У адвокатов предложили забирать телефоны при свидании с заключенными

Группа депутатов внесла законопроект, который, как утверждают авторы, позволит выполнить старое постановление Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) о свиданиях заключенных с юристами. Но той же поправкой депутаты запрещают адвокатам и другим юристам проходить в колонию с любыми «средствами связи», а также фото- и аудиотехникой, сообщили СМИ.

Как пишет «Коммерсант», депутаты предлагают поменять ст. 89 Уголовно-исполнительного кодекса (УИК) – «Свидания осужденных к лишению свободы». В пояснительной записке говорится, что это необходимо для исполнения решения ЕСПЧ по делу «Захаркин против России» от 2010 года.

Тем же законопроектом депутаты предлагают запретить адвокатам, юристам и нотариусам проносить на территорию колонии «технические средства связи», а также «устройства, позволяющие осуществлять киносъемку, аудио- и видеозапись».

С собой юристам можно будет взять лишь «копировально-множительную технику и фотоаппаратуру для снятия копий с материалов личного дела осужденного». Делать это предлагается в специальном помещении – строго в отсутствие заключенного.

В пояснительной записке эти запреты никак не объясняются. Один из авторов поправок, депутат Анатолий Выборный заявил, что запрет вводится для борьбы с так называемыми тюремными колл-центрами: «Мы сталкиваемся с множеством мошеннических звонков из мест лишения свободы. Тысячи таких преступлений совершаются с использованием средств связи. Мы же в этой ситуации должны адекватно принимать соответствующие меры реагирования? Конечно, должны». На вопрос, считают ли законодатели, что это адвокаты передают заключенным «тысячи» телефонов, депутат ответил: «Мы хотим в принципе исключить возможность, когда кто-то может пронести телефон в колонию».

В июле 2020 года в следственном изоляторе «Матросская тишина» в Москве был выявлен подпольный колл-центр, откуда мошенники звонили клиентам российских банков и обманом получали доступ к их деньгам. Установлено, что запрещенные в СИЗО мобильные телефоны попадали туда через сотрудников изолятора.

Напомним, 9 марта президент РФ Владимир Путин подписал закон об отключении от обслуживания сотовых номеров, используемых заключенными в местах лишения свободы.