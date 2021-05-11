 

Россия отвергла обвинения американских СМИ о причастности к ситуации с Colonial Pipeline

11.05.2021, 8:14, Новости дня
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Россия категорически отвергает безосновательные обвинения отдельных журналистов США о причастности к кибероперации в отношении трубопроводной компании Colonial Pipeline, говорится в заявлении посольства РФ в Вашингтоне.

«Посольство обратило внимание на попытки ряда СМИ обвинить Россию в кибератаке на Colonial Pipeline. При этом американские власти возлагают ответственность за инцидент на криминальную группу DarkSide и не ассоциируют ее с конкретными странами. Категорически отвергаем безосновательные измышления отдельных журналистов и вновь заявляем, что РФ не проводит «злонамеренных» операций в виртуальном пространстве», – отмечается в тексте сообщения в Facebook.

В диппредставительстве напомнили, что РФ последовательно выступает за профессиональный диалог с США по вопросам международной информационной безопасности (МИБ).

«25 сентября 2020 года президент РФ Владимир Путин предложил комплексную программу мер по восстановлению российско-американского сотрудничества в области МИБ. Среди прочего в нем предлагалось поддерживать непрерывную и эффективную работу каналов связи между компетентными ведомствами наших стран. В мае 2020 года посольство обращало внимание на то, что американская сторона может напрямую обращаться в российский Национальный координационный центр по компьютерным инцидентам», – указали в посольстве.

Там добавили, что на данный момент не обладают информацией о запросах о содействии от американской стороны.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя утверждение президента США Джо Байдена о нахождении в РФ «вируса-вымогателя» заявил, что РФ не имеет никакого отношения к хакерской атаке на американскую трубопроводную компанию Colonial Pipeline.

Напомним, в Colonial Pipeline, которая обеспечивает 45% общего объема поставок топлива в восточные штаты, подтвердила, что ее атаковали с применением вируса-вымогателя. Компании пришлось временно приостановить работу. После кибератаки на крупнейшую трубопроводную компанию США Colonial Pipeline власти США объявили режим региональной чрезвычайной ситуации. В атаке подозревают группировку хакеров DarkSide якобы из России. При этом Bloomberg отмечает, что DarkSide, организованная летом 2020 года, может быть связана как с Россией, так и со странами Восточной Европы. В Белом доме заявили, что по мнению Вашингтона, кибератаку на трубопроводную компанию Colonial Pipeline совершила не какая-то конкретная страна, а уголовные элементы в лице группы хакеров, именующей себя DarkSide.



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