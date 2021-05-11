“Было страшно и очень эффектно”: Сергей Безруков рассказал о мистическом случае на съемках сериала

Популярный актер Сергей Безруков недавно дал интервью одному из отечественных изданий, в котором пояснил о нюансах своей творческой жизни и планах на будущее. Также знаменитость поделился мистической историей, произошедшей на съемках готовящегося к выходу на экраны нового сериала “Обитель”.

Как рассказал артист, в новом телесериале, действие которого происходит в послереволюционные годы, он играет довольно харизматичного персонажа – начальника Соловецкого лагеря для заключенных Федора Эйхманиса. Данный персонаж, условно говоря, является отрицательным, однако актерское мастерство Сергея Безрукова позволило придать киногерою в немалой степени неоднозначность и философский подтекст. Будучи жестоким человеком, начальник Соловков, тем не менее, не чужд искренних пролетарских убеждений, что в некоторой степени объясняет его недружелюбное поведение. К слову, одним из наиболее интересных, по мнению телезвезды, является эпизод диалога Эйхманиса со священником, роль которого играет Юрий Кузнецов, в ходе которого два антагониста обсуждают борьбу Добра и Зла в постреволюционном российском обществе и упоминается имя Бога. “Во время съемок этого эпизода в считанные секунды налетела гроза, хотя ранее на небе светило солнце. Причем, с моей стороны еще было светло. А вот за спиной Юры буквально за несколько мгновений набежали грозы. Что это такое, я не знаю… Но это было настолько страшно и очень эффектно… Мне кажется, что это состояние по своей атмосфере очень подходило для нашей сцены”, – так описал мистический эпизод Безруков.

Артист поддержал мнение интервьюера, что телесериал “Обитель” будет хорошо принят зрителями и не раз будет пересмотрен ими. Также он отметил великолепную работу режиссера Александра Велединского, оператора Никиты Рождественского и всех актеров, принявших участие в съемках. К слову, Сергей Безруков анонсировал свое большое вовлечение на ближайшие месяцы в самых разных проектах в театре, в кино и на телевидении. “Верим, что больше не повторится ситуация с самоизоляцией, как это случилось в прошлом году. Хотелось бы везде успеть. Но надеюсь, что все будет хорошо”, – резюмировал звезда экрана. Об этом пишет Teleprogramma.pro.