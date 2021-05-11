Во Франции на полицейских напала женщина с ножом, в нее выстрелили

Инцидент произошел после вызова полицейских мужчиной. Он пожаловался, что его жена “в приступе слабоумия” угрожала ему, схватив два ножа.

Когда прибыли трое полицейских, женщина сначала закрылась в комнате, а затем напала на стражей порядка. Один из них сначала увернулся, а затем был ранен в ногу.

Второй правоохранитель вынул служебное оружие и выстрелил женщине в голову.

Пострадавшую госпитализировали в тяжелом состоянии. Позже появилась информация о ее смерти, но затем ее опровергли.

Прокуратура Бордо открыла два расследования – по применению оружия против представителя власти и по факту покушения на убийство.

По данным антитеррористической прокуратуры Франции, женщина в ходе инцидента якобы кричала: “Аллах акбар” и “неверные”.

—