Российский писатель Быков: Чем больше я живу при Путине, тем лучше понимаю Ленина

“Ленин, конечно, монстр. Я совершенно ничего об этом сказать не могу. Я его не отмазываю. Ленин – монстр. Но монстр умный и кое-что понимавший. А самое главное, знаете, чем больше я живу при Путине – вот афоризм, – тем я лучше понимаю Ленина”, – сказал он.

По просьбе ведущих программы писатель аргументировал свое мнение.

“При царизме не очень жить, при царизме жить противно. Чем больше я наблюдаю абсурд… Понимаете, долгая власть, она всегда скатывается в абсурд. Франко, Мадуро, Чавес – это всегда абсурд. И вот чем дольше живешь в абсурде, чем больше наблюдаешь безоговорочную, неостановимую, уже не нереабилитируемую деградацию очень многих институтов, тем больше начинаешь уже говорить: “Буря бы грянула, что ли? Чаша с краями полна!”. (…) То, что было после царизма, было во многом реакцией на царизм. Народ был доведен”, – объяснил Быков ситуацию во времена Ленина.

По его словам, “Ильич был, конечно, гадина большая, но все-таки он не испытывал наслаждения от пыток”.

“Он был просто такой железный человек, вообще без эмоций. Милосердия не испытывал и злобы. У него был азарт борьбы. И чем дольше мы живем при абсурде, тем больше хочется… Понимаете, ведь революция, она никогда не приводит к улучшению. Ни одна революция не приводила к улучшению. К улучшениям приводит тот очень короткий момент, когда на твоих глазах обрушивается конструкция зла, подлости и несправедливости”, – считает Быков.

Контекст:

Путин был избран на пост президента РФ в 2000 году. После двух сроков, в 2008 году, он перешел на пост главы правительства РФ, а президентом стал Дмитрий Медведев. В 2012 году Путин вновь был избран главой государства, также он выиграл президентские выборы 2018 года.

Владимир Ленин (настоящая фамилия Ульянов) – российский революционер, причастный к свержению монархии в Российской империи в начале ХХ века и созданию Советского Союза.

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