10 мая на Донбассе боевики семь раз нарушили перемирие – штаб ООС

“10 мая в районе проведения операции Объединенных сил вооруженные формирования Российской Федерации семь раз нарушали режим прекращения огня. […] Боевых потерь среди военнослужащих Вооруженных сил Украины за прошедшие сутки нет”, – говорится в сообщении.

По данным штаба ООС, боевики открывали огонь в районе населенных пунктов Троицкое (из минометов калибра 120 мм), Опытное (из минометов калибра 82 мм), Старогнатовка (из стрелкового оружия, ручных противотанковых и подствольных гранатометов), Авдеевка, Пивденное и Водяное (из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия).

О нарушениях перемирия боевиками украинская сторона сообщила представителям ОБСЕ.

“По состоянию на 7.00 11 мая нарушений режима прекращения огня не зафиксировано. Украинские военнослужащие и в дальнейшем контролируют ситуацию в районе проведения операции Объединенных сил”, – подчеркнули в штабе ООС.

https://www.facebook.com/pressjfo.news/videos/504067997306034/

Контекст:

9 мая боевики нарушили перемирие один раз.

Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства. По данным ООН, за время конфликта погибло около 13 тыс. человек.

22 июля 2020 года трехсторонняя контактная группа согласовала режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с полуночи 27 июля. Украинская сторона регулярно заявляет о случаях нарушения боевиками режима прекращения огня.

В начале 2021 года ситуация на Донбассе обострилась. Штаб ООС неоднократно сообщал, что противник ведет снайперский огонь.

С момента объявления режима прекращения огня 27 июля 2020 года в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе погибло 99 военнослужащих, сообщали в ВСУ 7 мая 2021 года.

—