Жительница штата Нью-Йорк утверждает, что уже несколько месяцев к ней во двор приходит Снежный человек

Есть хорошие истории про Снежного человека. Есть ужасные истории про Снежного человека. Есть те, которые интересно читать. Есть очевидные мистификации. А еще есть те редкие случаи, к которым даже и не знаешь как относиться.

"Я видела его глаза. Он был около 10-11 футов в высоту (выше 3 метров) и мое сердце бешено колотилось, когда я видела его", – рассказывает жительница штата Нью-Йорк Джейн Веспе.

Веспе живет в городке Хайленд, округ Ольстер, что само по себе достаточно интересно, так как Хайленд находится в долине реки Гудзон, в районе, где очень часто видят лохматых человекоподобных существ.

"Его глаза сияли интенсивным красным цветом. Я выглянула в окно и тогда увидела его. Было очень страшно, потому что он стоял прямо на моей лужайке и я знала, что он в самом деле стоит там".

Как сообщают местных журналисты, начиная с января 2021 года Джейн Веспе как минимум четыре раза видела очень высокого йети прямо на своем заднем дворе.

Она неоднократно пыталась заснять существо на видео, но так как оно приходило только по ночам, то на видео мало что можно было увидеть. Одно из таких мутных видео можно посмотреть на страничке исследователей йети в долине Гудзона в фейсбуке.

Также Джейн сделала несколько фотографий с отпечатками следов йети на своей лужайке.

В последний раз йети заявился к ней во двор в начале мая, однако Джейн уверена в том, что существо приходит к ней гораздо чаще, чем она замечала его. Потому что она очень часто слышит по ночам странные звуки, которые исходят с ее заднего двора.

Наутро после такого Джейн находит свои мусорные баки опрокинутыми и разбросанными по лужайке, поэтому она считает, что йети роется в ее мусоре в поисках объедков и потом кидает баки как попало.

Также она рассказала, что нечто повредило ее сарай, который стоит там же на заднем дворе, а еще йети якобы несколько раз пытался повредить и сам ее дом.

Сложно сказать, что тут происходит на самом деле. Может быть эта женщина просто ищет внимания журналистов, а может она приняла за происки йети стайку обычных енотов, которые любят копаться в мусоре. Или же она и в самом деле столкнулась с чем-то необъяснимым.

По мнению местных криптозоологов, в долине Гудзона живет как минимум одна большая семья йети и они якобы регулярно находят факты их существования в виде следов, необычных сооружений из веток в лесах или наблюдений очевидцев.