Рубль на открытии торгов укрепился к доллару и подешевел к евро

Курс доллара к рублю на открытии торгов Московской биржи во вторник снизился по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 4,5 копейки, курс евро вырос на 6 копеек.

Курс доллара к рублю на открытии торгов Московской биржи во вторник снизился по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 4,5 копейки и составил 74,305 рубля. Курс евро вырос на 6 копеек – до 90,27 рубля, передает ТАСС.

Накануне рубль на открытии торгов вырос к доллару и евро.