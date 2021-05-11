 

Рубль на открытии торгов укрепился к доллару и подешевел к евро

11.05.2021, 7:20, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Курс доллара к рублю на открытии торгов Московской биржи во вторник снизился по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 4,5 копейки, курс евро вырос на 6 копеек.

Курс доллара к рублю на открытии торгов Московской биржи во вторник снизился по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 4,5 копейки и составил 74,305 рубля. Курс евро вырос на 6 копеек – до 90,27 рубля, передает ТАСС.

Накануне рубль на открытии торгов вырос к доллару и евро.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

16.12 / Эксперт: У нового посла США в Белоруссии позиция «хромой утки»

29.01 / Автобус Махачкала – Москва попал в ДТП под Тамбовом

11.01 / Нардеп Дмитриева: Мне кажется, пришло время, когда в семьях стоит обсуждать вопросы донорства

14.07 / Египет не договорился с Эфиопией по плотине на Голубом Ниле

04.01 / Недалеко от украинской станции в Антарктиде от ледника откололся кусок высотой 20 метров

25.07 / Создать рецепт изготовления искусственных белков ученым помогло машинное обучение

19.01 / Стала известной цена нового флагманского смартфона Honor V40

25.08 / Испытания подтвердили эффективность «Деривации-ПВО» для борьбы с БПЛА

07.07 / Учения экипажей военно-транспортной авиации прошли в Тверской области

22.09 / Вакцину от коронавируса «Спутник V» получили все регионы России

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика