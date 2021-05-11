 

Эксперт назвал худший вид заработка для малоимущих россиян

11.05.2021, 7:20, Новости дня
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Ведущий научный сотрудник МГУ, доктор экономических наук Андрей Колганов посоветовал гражданам с низким уровнем доходов не заниматься инвестированием.

«Пассивный доход – не рецепт для малоимущих. Для них эта игра не стоит свеч, поскольку для получения приличных денег нужно делать крупные первоначальные вложения», – сообщил Колганов в беседе с «Вечерней Москвой».

Экономист считает, что инвестирование подходит людям с доходами выше средних. «Они смогут сбережения сохранить и даже приумножить», – отметил он.

Колганов добавил, что надежный доход могут обеспечить вложения в недвижимость, облигации федерального займа и корпоративные облигации крупных эмитентов (организаций, которые выпускают ценные бумаги для развития и финансирования своей деятельности. – прим. ВЗГЛЯД).

Ранее эксперты заявили, что при выборе финансовых продуктов необходимо ознакомиться с условиями, тарифами и отзывами, обратить внимание на ссылки, приложения и особые условия, чтобы не стать жертвой недобросовестной практики продаж в банках – мисселинга.



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