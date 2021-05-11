 

Численность населения Китая в 2020 году выросла на фоне пандемии

11.05.2021, 6:26, Новости дня
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Население Китая в 2020 году увеличилось на 0,83% в годовом исчислении и составило 1,41178 млрд человек, сообщило Государственное статистическое управление КНР.

«Население материкового Китая составило 1,41178 млрд человек, что на 72,06 млн (5,38%) больше по сравнению с 2010 годом», – приводит данные из доклада ТАСС.

В 2019 году население Китая, под данным властей, составляло 1,40005 млрд человек.

Согласно опубликованной статистике, в КНР проживают примерно 723,34 млн мужчин и 688,44 млн женщин. Около 63,35% населения – люди в возрасте от 15 до 59 лет, порядка 18,7% – от 60 лет. Доля граждан в возрастной категории до 14 лет составила 17,95%.

Как следует из документа, доля городских жителей в Китае колеблется на уровне 63,89% – это на 14,21 процентных пункта больше, чем в 2010 году.

В докладе уточняется, что примерно 40% населения КНР проживает в восточной части страны, около четверти – в центральном регионе и только 7% – в граничащем с Россией Северо-Восточном Китае. Кроме того, по сравнению с 2010 годом население провинций северо-востока сократилось на 1,2 процентного пункта.

Согласно опубликованной статистике, 91,11% жителей страны – представители народности хань (китайцы), остальные 8,89% относятся к национальным меньшинствам. За десять лет эти две категории увеличились на 4,93% и 10,26% соответственно.

Напомним, к началу февраля число интернет-пользователей в Китае приблизилось к 1 млрд человек. При этом по итогам 2020 года Китай опередил США по объему иностранных инвестиций. В конце 2020 года эксперты британского Центра экономических и бизнес-исследований предрекли превращение Китая в крупнейшую экономику мира.



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