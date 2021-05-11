 

ЦБ Китая укрепил курс юаня к доллару до максимума с 19 июня 2018 года

11.05.2021, 6:26, Новости дня
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Народный банк Китая (Центробанк) во вторник укрепил курс национальной валюты на 171 базисный пункт, до 6,4254 юаня за доллар. Согласно данным, опубликованным на официальном сайте регулятора, это максимальное значение с 19 июня 2018 года.

По мнению экспертов финансового издания «Сина цайцзин», укрепление курса связано с ослаблением индекса доллара. Также отмечается, что мировая экономика по-прежнему находится под влиянием пандемии, международный финансовый рынок сталкивается с неопределенностью. Вместе с тем экономика Китая демонстрирует рост и качественное развитие. Согласно прогнозу издания, в мае курс китайской валюты будет находиться в диапазоне от 6,45 до 6,6 юаня за доллар, передает ТАСС.

Напомним, в декабре 2020 года Центробанк Китая укрепил курс юаня к доллару до максимума с 26 июня 2018 года. 28 августа ЦБ Китая укрепил курс юаня до максимума с начала 2020 года. В мае 2020 года ЦБ Китая понизил курс юаня до минимума с февраля 2008 года. После этого юань начал постепенно укрепляться по отношению к американской валюте.



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