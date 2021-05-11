ЦБ Китая укрепил курс юаня к доллару до максимума с 19 июня 2018 года

Народный банк Китая (Центробанк) во вторник укрепил курс национальной валюты на 171 базисный пункт, до 6,4254 юаня за доллар. Согласно данным, опубликованным на официальном сайте регулятора, это максимальное значение с 19 июня 2018 года.

По мнению экспертов финансового издания «Сина цайцзин», укрепление курса связано с ослаблением индекса доллара. Также отмечается, что мировая экономика по-прежнему находится под влиянием пандемии, международный финансовый рынок сталкивается с неопределенностью. Вместе с тем экономика Китая демонстрирует рост и качественное развитие. Согласно прогнозу издания, в мае курс китайской валюты будет находиться в диапазоне от 6,45 до 6,6 юаня за доллар, передает ТАСС.

Напомним, в декабре 2020 года Центробанк Китая укрепил курс юаня к доллару до максимума с 26 июня 2018 года. 28 августа ЦБ Китая укрепил курс юаня до максимума с начала 2020 года. В мае 2020 года ЦБ Китая понизил курс юаня до минимума с февраля 2008 года. После этого юань начал постепенно укрепляться по отношению к американской валюте.