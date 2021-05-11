Мнение: О выборе близкого будущего: военный переворот или гражданская война?

К сожалению, иного выбора уже, похоже, не остаётся. И к такому выводу приходит всё больше людей. Потому что тревожные звоночки верещат вовсю и предупреждения сыплются отовсюду. Ситуация всё откровеннее накаляется, что начинают понимать уже и непрофессионалы.

Новые тревожные признаки появились уже на этой неделе. И главный вопрос зазвучал ещё громче. Неужели и взаправду гордый триколор, символ народного единства, поникнет и канет в лету вместе с многими десятилетиями спокойствия и мира?

Над ответом на него задумываются всё больше французов. Всего пару недель назад сигналом тревоги прозвучало открытое письмо, в котором 20 отставных генералов и 60 старших офицеров запаса предупредили, что Пятая республика оказалась на пороге гражданской войны с «полчищами исламистов».

Тогда авторы назвали сразу несколько проблем, которые угрожают стране. Это «антирасизм», исламизм, иммигрантские банды, иммигрантские анклавы и запретные зоны. Они обвинили правительство в том, что оно остаётся пассивным по отношению к данной угрозе, и использует свою силу только для подавления французского народа. В первую очередь это намёк на движение так называемых «жёлтых жилетов».

«Времени на промедление нет, иначе завтра конец этому нарастающему хаосу положит гражданская война, и количество смертей, за которое вы будете нести ответственность, начнет исчисляться тысячами», – откровенно заявили подписанты во главе с экс-командующим Иностранного легиона генералом Кристианом Пикемалем

И это грозное предупреждение стало холодным душем для властей и обывателей. Первые отреагировали крайне резко, пообещав наказать всех, кто посмел лезть в политику (во Франции военным официально запрещено высказывать свои политические взгляды). Из действующих политиков одна лишь Марин Ле Пен заявила, что разделяет беспокойство военных по поводу безопасности французского общества.

Впрочем, несколькими днями спустя демарш военных поддержала также бывший министр юстиции Франции Рашида Дати. «То, что написано в этом письме — реальность. Когда ваша страна поражена чумой уличной войны, когда у вас под боком постоянный риск террористической угрозы, когда вопиющее неравенство постоянно возрастает, то нельзя сказать, что дела у такой страны идут хорошо», – заявила она.

Но нашлись и те, кто в откровенности военнослужащих усмотрели… угрозу военного путча. Их тревогу вызвали вот эти строки:

«Мы, кто даже в отставке остаются солдатами Франции, не можем в нынешних условиях оставаться равнодушными к судьбе нашей прекрасной страны. Мы готовы поддерживать политиков, которые займутся спасением нации. Помните, что, как и мы, подавляющее большинство наших сограждан потрясены вашей нерешительностью и преступным молчанием».

Это показалось намёком на события полувековой давности. Тогда, в 1961 году отставные французские генералы Морис Шалль, Андре Зеллер, Рауль Салан и Эдмонд Жухо попытались осуществить государственный переворот с целью воспрепятствовать уходу Франции из Алжира. Несколько воинских частей присоединились к мятежникам. И лишь с огромным трудом тогдашний президент Шарль де Голль смог предотвратить переворот, организованный бывшими сослуживцами.

Теперь поводов для тревоги появилось ещё больше как у тех, кто опасаются гражданской войны, так и у тех, кого более страшит вмешательство со стороны военных. В день, когда #Россия смотрела на Парад Победы, французы увидели новое открытое письмо. Его авторами были уже не бывшие, а действующие военнослужащие французской армии. Которые поддержали своих товарищей и их выводы о риске гражданской войны. Они напомнили о том, что многие их сослуживцы погибли в боях, ценой своих жизней пытаясь уничтожить исламизм, которому во Франции… «теперь делаются всё новые и новые уступки».

Наши старшие товарищи правы в отношении содержания своего текста в целом. Мы видим насилие в наших городах и деревнях. Мы видим, как мультикультурализм закрепляется в публичном пространстве, в публичных дебатах. Мы видим, что ненависть к Франции и ее истории становится нормой.

Вы возразите, что военные не могут говорить об этом. Напротив: поскольку мы аполитичны в своих оценках ситуации, мы делаем чисто профессиональное наблюдение. Потому что аналогичные тенденции мы наблюдали во многих странах, перед тем, как они скатились в кризис и хаос. Всё, перечисленное нашими бывшими сослуживцами обычно предшествует краху. Предшествует хаосу и насилию,

И вопреки тому, что вы утверждаете, этот хаос и это насилие будут исходить не от «военного мятежа», а от внутригражданского конфликта, перешедшего в острую фазу…

Действительно, в последнее время во Франции участились вооружённые нападения исламистов. В октябре чеченец-подросток обезглавил преподавателя колледжа в пригороде Парижа, который до этого показывал студентам карикатуру на пророка Мухаммеда в рамках темы о свободе слова. В том же месяце мужчина с ножом напал на людей в соборе Нотр-Дам, погибли три человека. Также планировались нападения в Лионе и Авиньоне. Наконец, 23 апреля 37-летний тунисец под выкрики «Аллах акбар!» перерезал горло сотруднице полиции в коммуне Рамбуйе под Парижем – произошедшее признали терактом.

Всё это вызывает острую тревогу не только у военных. Второе «открытое письмо», опубликованное на не самом популярном французском интернет-ресурсе, всего за сутки поддержали 211 тыс. чел., а Марин Ле Пен назвала его «наблюдением, которое сделали уже тысячи французов, и исполнительная власть должна серьезно отнестись к нему».

И хотя на всей этой полемике лежит отблеск избирательной борьбы: через несколько недель начнётся первый тур региональных выборов, а через несколько месяцев – первый тур президентских, вопрос остаётся. Не переборщила ли Европа с мультикультурализмом и толерантностью, если в итоге сотни тысяч коренных граждан боятся войны и путча?

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