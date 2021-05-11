Ученые рассказали о побочных эффектах при употреблении полезных омега-3 кислот

Европейские исследователи проинформировали о наличии неожиданных побочных эффектов, способных возникнуть при употреблении полезных омега-3 кислот. По словам исследователей, неконтролируемый прием данных компонентов способен вызвать серьезные проблемы с сердечно-сосудистой системой человека.

Как рассказали ученые, представляющие Европейское общество кардиологов (ESC), при употреблении омега-3 кислот в количествах, превышающих допустимые, у человека может возникнуть фибрилляция предсердий (AF или AFib). Такое состояние, по словам медиков, сопряжено с появлением неправильной работы сердечной мышцы, заключающейся в нестабильном её функционировании. Также, в частности, AFib может увеличить риск появления тромбов, сердечной недостаточности и прочих сердечных недугов. Более того, непродуманный прием омега-3 кислот способен увеличить вероятность инсульта в пять раз. Специалисты отметили, что в группу повышенного риска входят, в первую очередь, люди, уже имеющие заболевания сердечно-сосудистой системы.

Вместе с тем, исследователи напомнили, что употребление омега-3 кислот, содержащихся в орехах, семенах и рыбе, способствует предотвращению когнитивных расстройств, уменьшению воспалительных процессов и оздоровлению кожных покровов, что делает их весьма полезным продуктом. Таким образом, эксперты подчеркнули, что результаты из исследования ни в коем случае не ставят под сомнение пользу применения омега-3 кислот – они лишь дают понимание того, что прием компонентов необходимо производить после обязательной консультации с профильными медицинскими специалистами. Итоги научной работы были опубликованы в European Heart Journal: Cardiovascular Pharmacotherapy.

Источник: profile.ru